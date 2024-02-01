В Крым вернулось двое офицеров из украинского плена

Политика
01-02-2024
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Из украинского плена вернулось почти 200 российских солдат, из них двое крымских офицеров.

 

«Двое наших крымских офицеров, почти 2 года находящихся в плену ступили на родную землю!» — сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Перед этим он опубликовал пост, где напомнил, что 31 января состоялся долгожданный обмен военнопленными. Домой вернулись 195 российских солдат.

Как уточнили в Минобороны, освобожденные военные доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.

Ольга Сурикова

 

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