В Крым вернулось двое офицеров из украинского плена

Из украинского плена вернулось почти 200 российских солдат, из них двое крымских офицеров.
«Двое наших крымских офицеров, почти 2 года находящихся в плену ступили на родную землю!» — сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Перед этим он опубликовал пост, где напомнил, что 31 января состоялся долгожданный обмен военнопленными. Домой вернулись 195 российских солдат.
Как уточнили в Минобороны, освобожденные военные доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.
Ольга Сурикова