В Севастополе стали известны места установки передвижных штрафующих камер

В Севастополе определили 20 мест для передвижных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Соответствующая информация размещена на сайте правительства Севастополя. Теперь в Севастополе установлена 161 стационарная камера, 4 поста весогабаринтного контроля и 20 передвижных комплексов наблюдения.

Передвижные камеры, например, размещены на спуске с Президентской трассы или у переезда на пути в п. Штурмовое.

Напомним, в Севастополе видеокамеры на дорогах зафиксировали штрафов на 260 млн рублей.