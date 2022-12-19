В Севастополе в 10 раз возросло количество камер, распознающих лица

Количество камер с системой распознавания лиц, установленных на улицах города, за последний год возросло почти в 10 раз: с 69 до 500.

Об этом сообщила сегодня на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

«Количество камер расширено с 69 до 500 с системой распознавания лиц в 2022 году. Предоставлена возможность доступа к архиву по электронному запросу. Введена аналитика по распознаванию лиц и аналитика по номерам машин», — пояснила Осипова.

Фото: pikabu.ru

Дарья Тимофеева