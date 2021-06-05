В Севастополе за один день выявили 2 тысячи нарушителей парковки

Скоро полетят «письма счастья»

В Севастополе с 1 июня парковки в центре Севастополя и Балаклавы стали платными. И сразу же заработала система штрафов, несмотря на жалобы многих севастопольцев на неработающие паркоматы.

При этом генеральный директор ООО «Безопасные дороги Севастополя» Андрей Томилин сообщил, что всего за один день специалисты выявили порядка двух тысяч нарушителей, не оплативших стоянку. Чтобы «ловить» неплательщиков, каждые 15 минут по городу курсируют машины, фиксирующие нарушения, говорится в сюжете «НТС».

Томилин еще раз пояснил, что у человека есть 15 минут, чтобы либо оплатить парковку, либо уехать.

«По истечении этого периода, если автомобиль попадает в фокус камеры, которая определила, что парковочная сессия не открыта, т.е. не произведена оплата, то автоматически формируется материал для последующего вынесения штрафа. Все способы оплаты устроены таким образом, что интуитивно понятны. И это возможно сделать при минимальном желании со стороны человека, припарковавшего автомобиль. Мне кажется, это просто нежелание платить», – заявил он.

Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя Павел Иено порекомендовал пользоваться приложением при оплате парко-места.

Напомним, севастопольцы в соцсетях жалуются на неработающие паркоматы, а также отсутствие номеров парковочных зон, которые запрашивают аппараты.

Ольга Сурикова