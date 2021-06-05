Путин предложил учиться у севастопольцев любить свой город

Здесь хотят жить, работать и растить детей

Севастополь был отмечен президентом России Владимиром Путиным как регион, который оказался в лидерах рейтинга качества жизни по приверженности людей своему региону. Такое заявление им было сделано на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Отмечу и такой интересный интегральный показатель рейтинга, как приверженность людей своему региону, желание связать с ним свою жизнь, работу, будущее своих детей. И здесь в числе лидеров оказались Севастополь и Калининградская область», – отметил Владимир Путин.

Президент также отметил, что рейтинг качества жизни в регионах не только дает возможность объективно оценивать ситуацию, но и посмотреть, у кого можно позаимствовать опыт и перенять лучшие практики, сообщает пресс-служба правительства города.

Рейтинг основан на мнении жителей регионов.

Отметим, Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 2-5 июня.

Ольга Сурикова

Фото: imag.one