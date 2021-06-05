Пляж на мысе Хрустальный будет завлекать отдыхающих бассейном

Горлов раскритиковал условия купания в море на пляже

Операторы трех севастопольских пляжей приготовили для отдыхающих новшества за счет вложения собственных средств. Об этом на своей странице в Instagram сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он напомним, что купальный сезон в этом году должен начаться 7 июня и операторы пляжей активно к этому готовятся. Как пример положительных перемен он привел «Солдатский, «Песочный», а также «Мыс Хрустальный».

Так, на «Песочном» планируется организация бесплатного летнего кинотеатра. «Солдатский» продолжит практику бесплатных аниматоров для детей и планируется оформление тематической фотозоны.

Но дальше всех пошел оператор пляжа «Мыс Хрустальный». Здесь идет строительство бассейна. Как заверил Горлов, общедоступного с выделением отдельной зоны для детей.

Глава горхоза отметил, что в Артбухте не всегда благоприятные условия для купания: либо шторма, либо состояние морской воды. Поэтому и было принято решение для привлечения отдыхающих организовать бассейн.

«Кроме того, будет восстановлена детская площадка, разрушенная после очередного шторма. Таким образом, пляж станет еще более доступным. В случае смены оператора пляжа, развитая инфраструктура останется городу», – написал Горлов на своей странице.

Напомним, уплывающая после каждого шторма плитка с пляжа Хрустальный стала поводом для потех севастопольцев. Сейчас оператор пляжа начал заменять ее бетоном.

Ольга Сурикова