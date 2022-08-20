В Севастополе за неделю выявили 16 случаев пьяной езды

В Севастополе сотрудники ГИБДД с начала недели уже выявили 16 водителей в состоянии опьянения. При этом один из нарушителей сел за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Сотрудники ГАИ сейчас усиленно ведут работу по предупреждению ДТП и в выходные снова будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Водителям напомнили, что за езду в нетрезвом виде полагается штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, при повторном уже уголовная ответственность – штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Севастополе пьяный подросток в ночное время на мопеде сбил инспектора ДПС, который пытался его остановить.

Ольга Сурикова