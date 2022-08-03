В Севастополе пьяный подросток на мопеде снес инспектора ДПС, пытавшегося его остановить

Летел на большой скорости

В Севастополе несовершеннолетний ребенок в ночное время на мопеде сбил инспектора ДПС, который пытался его остановить. ДТП произошло на улице Хрусталева.

Предварительно установлено, что полицейский подал сигнал об остановке водителю мопеда, который двигался с большой скоростью. Но тот сбил инспектора ГИБДД и скрылся с места происшествия.

За ним было организовано преследование и вскоре 15-летний подросток был задержан. Оказалось, что он не имел прав на управление ТС, а также имел признаки опьянения, что подтвердила и экспертиза.

«В результате ДТП автоинспектор получил тяжелые травмы и был госпитализирован», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материалы полицейские направили в территориальный орган СК России для принятия процессуального решения.

В прокуратуре Севастополя уточнили, что задержанный подросток является учащимся 8 класса одной из школ Ленинского района. Он и его мать ранее неоднократно попадали в поле зрения полиции из-за употребления мальчиком алкогольных напитков. До марта 2021 года он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району.

Надзорное ведомство проверит условия жизни ребенка, а также установит обстоятельства приобретения им спиртного и мопеда.

Также вместе с ним на мопеде находился пассажир – молодой человек 2002 года рождения. В отношении которого в настоящее время решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя.

Напомним, в Севастополе 16-летний водитель мопеда наехал на пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Ольга Сурикова