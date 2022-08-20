Симферополь пережил сильный ливень и затопление

В Симферополе 19 августа выпало за час две месячные нормы осадков. В городе образовались огромные пробки. Не обошлось без аварий.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> В Крыму из-за сильных ливней в зоне подтопления оказался также Ленинский район. Местным жителям оказывали помощь спасатели и администрация. Осадки выпали на Ангарском перевале, в Белогорском и Бахчисарайском районах. Девять оперативных групп МЧС России работают в наиболее подверженных риску подтопления местах, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По сообщению республиканского гидрометцентра, в выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

Ольга Сурикова

Видео: Подслушано в Севастополе/vk.com

Фото: Кирилл Усик