Подходит к концу первый этап развязки на Столетовском проспекте и улице Тараса Шевченко

Были переустроены все коммуникации, установлено новое освещение, обустроены тротуары и уложен асфальт. Сейчас подрядчик завершает монтаж бордюров, после чего нанесёт разметку на проезжую часть, установит светофоры и дорожные знаки. Часть дороги Столетовского проспекта стала четырёхполосной.

Завершить первый этап, подключить уличное освещение и запустить движение, планируют в течение 10 дней.

Сейчас движение осуществляется не по всему кольцу, а по его части, а Столетовский проспект пока закрыт для проезда.

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Анна Левина