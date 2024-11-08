В Севастополе будут судить преступную группу, которая «поставила на учет» около 100 мигрантов из Средней Азии

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело об организации незаконной миграции

По версии следствия, организатором преступной группы выступил 51-летний индивидуальный предприниматель из Волгоградской области. Он предоставил своей знакомой деньги якобы для ведения бизнеса по консультированию иностранцев по вопросам миграции. Под этим предлогом по его указанию женщина занималась поиском иностранцев, желающих встать на миграционный учет в Севастополе, но не имеющих для этого законных оснований.

Еще две их сообщницы, являясь сотрудницами филиала паспортно-визового сервиса, готовили фиктивные документы о прибытии указанных лиц. При этом в качестве адреса их проживания в Севастополе указывалось нежилое офисное помещение на улице Хрулева, где фактически они жить не могли. В дальнейшем документы передавались в отдел по вопросам миграции.

Таким образом, более 100 граждан государств Средней Азии были поставлены на учет по «липовым» документам. Эти лица уже покинули территорию России.

Свою деятельность группировка вела в 2021 – 2022 годах.

Прокуратура города направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ранее по тем же обстоятельствам в районный суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица, осуществлявшего регистрацию иностранцев.

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Ольга Сурикова