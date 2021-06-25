В Севастополе за год на 30 гектар увеличилась площадь садов черешни

Всего в этом году планируют собрать 250 тонн этой ягоды

О росте производства в Севастополе самой популярной в России ягоды сегодня в ходе рабочей поездки рассказал Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.

«Несмотря на то, что весна в этом году затянулась и сбор начался в июне, а не в мае, урожайность достаточно высокая. Также хотелось бы отметить, что в прошлом году в Севастополе плодоносящих садов черешни было примерно 90 гектаров, а в этом году их площадь увеличилась до 121 гектара. Это позволит нам значительно повысить урожайность», — отметил Вадим Кирпичников.

На территории совхоза имени Полины Осипенко планируется собрать 20-22 тонны черешни с площади порядка 20 га.

«На сегодняшний день предприятием собрано порядка 4,2 тонн черешни. На сбор повлияли погодные условия, к сожалению, часть ранних сортов испортилась из-за сильной влаги. В течение двух недель будем продолжать сбор черешни, а затем будем переходить к сбору персиков», — рассказал главный агроном предприятия «СВЗ-Агро» Арсен Ягьяев.

Как рассказали «Севкору» в правительстве всего предприятия нашего города в 2021 году планируют собрать порядка 250 тонн черешни. На закладку многолетних культур в Севастополе выделено 9,8 млн рублей.

Кирпичников также подчеркнул, что севастопольские товаропроизводители могут получить льготные точки для реализации своей продукции — без аукциона, за 50% от стоимости. Кроме того, льготные места местным производителям могут быть предоставлены в рамках проведения ярмарок выходного дня, а также на рынках.

Напомним, что глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка в Севастополе Вадим Кирпичников выступил в поддержку законопроекта, предполагающего установление единого сельскохозяйственного налога для местных аграриев на уровне 0% на период с 2021 по 2022 год и на уровне 2% с 2023 по 2025 год.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя