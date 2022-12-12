В Севастополе за два дня было сбито трое детей

Полиция Севастополя предостерегает о том, что на дорогах города в зимние месяцы увеличивается количество наездов на пешеходов в темное время суток. За последние дни уже пострадали трое несовершеннолетних.

Первый случай произошел, как сообщает пресс-служба городского УМВД, во вторник вечером в районе дома № 7 по улице Адмирала Октябрьского.

Девятилетний мальчик переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель автомобиля «Лада» не заметил ребенка и его. Юный пешеход с травмами был доставлен в больницу.

Во втором случае водитель автомобиля «Фиат» сбил на 14-летнюю школьницу, которая ранним утром в среду переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу на 69 километре автодороги Севастополь-порт Камышовая бухта-мыс Фиолент. В результате ДТП подросток получила ушибы и была госпитализирована.

В третьем случае, который произошел буквально через пять минут после вышеуказанного, водитель автомобиля «Тойота» сбил 4-летнего мальчика, который вместе со своей бабушкой переходил проезжую часть дороги по линии тротуара. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Предварительно, в первых двух происшествиях водители нарушили правила проезда пешеходного перехода, в третьем водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу.

С начала текущего года выявлено 2369 водителей, нарушивших правила проезде пешеходного перехода и 737 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте.

Напомним, в Севастополе недавно был сбит 6-летний мальчик, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть.

Ольга Сурикова