Севастопольский депутат переходит на работу в Запорожскую область

Глава Терновского муниципалитета Владимир Прокопенко, 1089 года рождения, сложил свои полномочия и отправится работать в Запорожскую область, на подшефную Севастополю территорию. Об этом сообщают Вести Севастополь.

Уточняется, что депутаты муниципального образования единогласно поддержали его отставку с поста главы муниципалитета и как депутата местного совета.

Владимир Прокопенко руководил Терновским муниципалитетом с 2016 года. Теперь его обязанности будет выполнять Алексей Безух.

Напомним, экс-глава Ленинского муниципального округа депутат-единоросс Антон Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области.

Ольга Сурикова

Фото: mo-ternovskiy-sv.ru/