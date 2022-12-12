Севастопольский депутат переходит на работу в Запорожскую область

Глава Терновского муниципалитета Владимир Прокопенко, 1089 года рождения, сложил свои полномочия и отправится работать в Запорожскую область, на подшефную Севастополю территорию. Об этом сообщают Вести Севастополь.
Уточняется, что депутаты муниципального образования единогласно поддержали его отставку с поста главы муниципалитета и как депутата местного совета.
Владимир Прокопенко руководил Терновским муниципалитетом с 2016 года. Теперь его обязанности будет выполнять Алексей Безух.
Напомним, экс-глава Ленинского муниципального округа депутат-единоросс Антон Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области.
Ольга Сурикова
Фото: mo-ternovskiy-sv.ru/