В Севастополе утром был сбит ребенок

В Севастополе сегодня, 2 сентября, был сбит 6-летний мальчик, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть.

ДТП произошло у дома № 5 по улице Розы Люксембург. «Автоледи 1976 года рождения, управляя легковым автомобилем Hyundai, произвела наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства справа налево по ходу движения», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую больницу.

Родители рассказали, что пока они отстегивали ремни безопасности, сын слез с заднего пассажирского сиденья, вышел из салона, обогнул транспортное средство сзади и выбежал на проезжую часть, не осмотревшись по сторонам. Автоледи не заметила его, так мальчик был невысокого роста и выскочил из-за припаркованной машины.

По данному факту ДТП возбуждено административное расследование, все обстоятельства и причины наезда на несовершеннолетнего пешехода устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Ольга Сурикова