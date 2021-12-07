В Севастополе за сутки умерли 5 человек от коронавируса

Снизилась смертность от COVID-19

В Севастополе по состоянию на 7 декабря зарегистрированы 189 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

187 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 5 человек в возрасте от 64 до 95 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 149 человек.

В настоящий момент выздоровели 45 668 человек, 1 739 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 7 декабря сделали прививку от коронавируса 252 944 человека. Второй этап вакцинации прошли 227 800 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 7 декабря поступило более 332 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом р