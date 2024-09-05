В Севастополе за день голосуют по 15 тысяч избирателей

Сегодня стартует последний день досрочного голосования на выборах депутатов Заксобрания Севастополя. 6-8 сентября пройдут уже обычные выборы.

В восьмой день досрочного голосования, 4 сентября, проголосовали 15043 избирателя.

За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Севастополя.

Напомним, в Севастополе с 28 августа началось голосование на выборах депутатов Заксобрания Севастополя.

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Ольга Сурикова