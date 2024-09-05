В Крыму 9-летняя школьница из Югорска спасла тонущего ребенка

Мария Гончарова находилась на отдыхе в Феодосии. В тот день вместе с мамой они были на пляже. Вдруг Маша услышала женщину, которая кричала, что в воде тонет ребенок. Юная югорчанка занимается плаванием уже 5 лет, поэтому не раздумывая нырнула в море.

Она вытащила из воды 4-летнюю девочку и тем самым спасла ей жизнь.

«Еще немного, и ребенок бы захлебнулся, на поверхности был виден только затылок», – рассказали в администрации Югорска.

Фото: телеграм-канал администрации Югорска

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Ольга Сурикова