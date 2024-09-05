В Парке Победы идет подготовка к второй очереди реконструкции

В Севастополе проводятся подготовительные мероприятия к началу второй очереди реконструкции территории парка Победы в районе улицы Парковой.
Жители неожиданно обнаружили на парковке недалеко от памятника Георгию Победоносцу строительный вагончик и первые сваи будущего ограждения.
Директор компании-проектировщика «Севастопольстройпроект» Константин Пирогов рассказал ForPost, что сейчас строители огораживают первый участок реконструкции площадью 3,6 гектара в районе улицы Парковой. Его же первым начнут благоустраивать.
На огороженной части парковки разместятся строители, здесь же будет заезжать стройтехника.
Благоустройство второго участка реконструкции площадью 2,6 гектара в районе площади Комбата Неустроева и на пересечении улиц Лётчиков и Фадеева начнется позже. Территория также будет огорожена.
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Ольга Сурикова
Фото: соцсети