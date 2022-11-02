В Севастополе за 9 месяцев зарегистрирован рост преступлений на 6%

В Севастополе в январе-сентябре 2022 года зарегистрирован рост преступлений на 6, 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики РИА-Рейтиг.

Рост тяжких особо тяжких преступлений составил 7, 3%. Так, в Севастополе совершается 92, 1 преступление на 10 тыс. жителей. Количество тяжких особо тяжких составляет 23 преступления на такое же количество горожан.

Стоит отметить, что Севастополь входит в тридцатку регионов с наименьшими показателями преступности. Например, в Амурской области на 10 тысяч жителей совершается 161, 8 преступление, из которых 43 тяжких.

Лидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов стала Чеченская Республика, где в январе-сентябре 2022 года было зарегистрировано 12,5 преступлений на 10 тыс. жителей, при общероссийском уровне 102,9 преступлений на 10 тыс. человек населения.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным МВД России. Рейтинг строится путем ранжирования регионов по количеству преступлений зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года на 10 тысяч жителей.

Напомним, на Крымском полуострове предотвращено 12 преступлений террористической направленности. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который провел совещание в Севастополе.