В Крыму зарегистрировано 59 преступлений террористического характера, в Севастополе — 5

На Крымском полуострове предотвращено 12 преступлений террористической направленности. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который провел совещание в Севастополе.

В своем докладе Патрушев отметил, что пресечена деятельность таких запрещенных в России террористических организаций как «Правый сектор» и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые занимались подготовкой терактов в Крыму. Также ликвидирован канал финансирования запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

При этом он акцентировал внимание, что в ряде потенциально опасных инфраструктурных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Секретарь Совбеза призвал руководителей регионов устранить эти недостатки.

«За восемь месяцев текущего года на полуострове совершено три террористических акта. Зарегистрировано 59 преступлений террористического характера. В том числе в Республике Крым – 54, в городе Севастополе – пять», – подчеркнул Патрушев.

Кроме того, по его словам, значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствии с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренными мероприятиями.

Ольга Сурикова