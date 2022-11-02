В Ялте пьяный мужчина «заминировал» ТЦ

В Ялте задержан мужчина за ложный звонок о минировании торгового центра. На него заведено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.

Полицией при осмотре опасных предметов не было найдено. Анонимного минера вычислили. Им оказался ранее не судимый 43-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.