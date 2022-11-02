В Ялте пьяный мужчина «заминировал» ТЦ

В Ялте задержан мужчина за ложный звонок о минировании торгового центра. На него заведено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.
«Накануне в дежурную часть полиции Ялты поступил анонимный телефонный звонок. Мужчина сообщил полицейским о якобы существующей угрозе в одном из торговых центров, расположенных в центральной части города», — рассказали в пресс-службе республиканского УМВД.
Полицией при осмотре опасных предметов не было найдено. Анонимного минера вычислили. Им оказался ранее не судимый 43-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.
Ему грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас он на подписке о невыезде.
Ольга Сурикова