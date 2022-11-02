Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе по вывозу зерна

Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, сообщили 2 ноября в Минобороны.

В ведомстве указали, что Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», — говорится в заявлении.

Напомним, Министерство обороны России 29 октября заявило о приостановлении участия в зерновой сделке после нападения дронов на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Ольга Сурикова