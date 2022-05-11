В Севастополе на пешеходном переходе сбили пожилую женщину

В центре города

В Севастополе днем 10 мая на улице Генерала Петрова на пешеходном переходе была сбита 69-летняя женщина.

«Водитель 1994 года рождения, управляя легковым автомобилем Шевроле Ланос, напротив дома №4 по улице Генерала Петрова, совершил наезд на пешехода — 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа

Пострадавшая доставлена больницу с телесными повреждениями.

Напомним, недавно на Камышовом шоссе в Севастополе была сбита пенсионерка, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, позже от полученных травм она скончалась в больнице.

Ольга Сурикова