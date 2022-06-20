Что думают севастопольцы о вывозе мусора

На прошлой неделе «Севкор» писал, что этим летом Севастополь рискует увязнуть в горах мусора. Причина – требования федерального законодательства вывозить мусор только с 07:00 до 23:00. Если в спальных районах это сделать возможно, то в историческом центре города из-за узких улочек, заставленных личным автотранспортом, это превращается в настоящую проблему.

В итоге мусоровоз зачастую просто не может подъехать к контейнерной площадке и мусор не вывозится по несколько дней, в результате чего вокруг контейнерной площадки формируется свалка и присутствует устойчивый неприятный запах, что в жаркое время года просто не допустимо.

О том изменилась ли ситуация «Севкор» поговорил с заместителем директора по транспорту крупнейшего регионального перевозчика ТКО ООО «КП ЧИСТЫЙ ГОРОД» Сергеем Черевко.

«Ситуация только ухудшилась, так как в городе с каждым днем растет количество машин, а значит и пробок. Не стоит забывать, что у нас курортный город и летом здесь большой наплыв туристов. Наши водители вынуждены лавировать между автомобилями, нередко создаются аварийные ситуации, иногда к контейнерной площадки просто невозможно подъехать», — говорит Черевко.

Позиция Роспотребнадзора

А вот в Роспотребнадзоре разводят руками, говорят, закон есть закон и ничего тут не поделаешь.

«Федеральным законодательством предусмотрено, что вывоз мусора осуществлять с 23:00 до 7:00 запрещен. У компании-перевозчика даже есть предостережение: вывоз мусора не осуществлять в это время», — пояснила «Севкору» начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Анна Мелюх.

Мнение горожан

«Севкор» же решил поинтересоваться у севастопольцев, что для них важнее: чистота контейнерных площадок либо же время вывоза мусора.

Пенсионерка Лариса Павловна, проживающая на ПОР, 57, заверила нас, что ей как пенсионерке, постоянно находящейся дома, абсолютно безразлично, когда именно будет вывозиться мусор: «По нашему району, Проспект Октябрьской революции, 57, убирают сравнительно не плохо, нормально. Нам, пенсионерам, все равно в какое время вывозят мусор».

Житель Радиогорки Алексей согласен, чтобы мусор вывозили в любое время дня и ночи лишь бы вывозили, потому что в его районе вывозят из рук вон плохо.

«Я живу на Радиогорке. Там есть пляж «Толстяк», наверху над пляжем мусорные баки и внизу. Вот те, которые наверху их вывозят регулярно, а те, которые внизу они постоянно переполнены. А в какое время суток вывозят мусор, мне абсолютно не принципиально, главное, чтобы вывозили», — считает мужчина.

Гость нашего города, приехавший с Урала, Дмитрий уверен, что мусор нужно вывозить именно ночью, а еще он был приятно удивлен чистотой центра Севастополя: «Я с Урала приехал, если сравнивать, то здесь гораздо чище и убирают мусор. Не задумывался никогда, когда лучше вывозить мусор, но, наверное, ночью, чтобы утром уже было чисто».

Житель Стрелецкой бухты Александр Петрович говорит, что вывозят мусор регулярно, но можно было и чаще, как и большинство опрошенных, наш собеседник не считает принципиальным, в какое время вывозить мусор: «Я так получается часто бываю в двух районах – в Стрелецкой и в центре. Качество вывоза нормальное, но бросают люди быстрее и больше, чем успевают вывозить. Можно вывозить еще чаще. Когда вывозят не принципиально, принципиально, чтобы вывозили. Честно говоря, вот «Чистый город» — молодцы. Спору нет».

К сожалению, порой несовершенство законодательства становится помехой для эффективной работы важных организаций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность города.

При том, что для горожан главное не время вывоза мусора, а его качество.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский