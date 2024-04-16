В Севастополе пьяный строитель во время ссоры выпрыгнул из окна четвертого этажа

В Севастополе задержан вор-рецидивист за кражу смартфона и ноутбука у случайного знакомого, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Полицейские выяснили, что 46-летний работник строительной фирмы, в пьяном состоянии познакомился на улице со случайным прохожим и пригласил его к себе домой продолжить праздник души. Во время застолья между собутыльниками возникла словесная перепалка, во время которой строитель выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже и упал на козырек подъезда. Очевидцы вызвали потерпевшему скорую медицинскую помощь.

После произошедшего гость покинул жилище, прихватив с собой чужой мобильный телефон и ноутбук общей стоимостью 71 тысяча рублей. Похищенные гаджеты он сбыл прохожим, а деньги потратил на алкоголь и развлечения.

Обнаружив пропажу имущества, потерпевший обратился в полицию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Ольга Сурикова