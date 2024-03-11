В Севастополе за 2023 год лишили родительских прав 18 родителей

В Севастополе за 2023 год органы опеки лишили родительских прав 18 родителей, у которых забрали 28 детей.

Об этом рассказал руководитель дугообразования Севастополя Максим Кривонос в ходе аппаратного совещания губернатора Севастополя.

Кроме лишения применялись и ограничения родительских прав. Так за прошлый год ограничению родительских прав подверглись 15 родителей с 23 детьми.

На начало 2024 года в Севастополе в 78 приемных семьях воспитывается 155 детей.

Напомним, суд лишил родительских прав отца и мать четырех детей.