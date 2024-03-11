В Севастополе рецидивист дважды обокрал ломбард

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двух кражах из комиссионного магазина.

Ранее судимый за хранение запрещенных веществ 31-летний мужчина похитил с витрины комиссионного магазина шлифовальную машинку стоимостью 3 тысячи рублей и скрылся. Спустя несколько недель он вернулся в тот же ломбард и по аналогичной схеме украл ноутбук стоимостью 38 тысяч рублей.

Технику сбыл случайным прохожим, а деньги потратил на покупки и развлечения.

Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Ольга Сурикова