В Севастополе суд лишил родительских прав отца и мать четырех детей

В Севастополе семейную пару, которая не занималась воспитанием детей и вела асоциальный образ жизни, по решению суда лишили родительских прав. С супругов также взыскали алименты.

Женщина 1999 года рождения и мужчина 1998 года, проживающие в Севастополе, являются родителями детей в возрасте шести, трех и двух лет, а также 6-месячного младенца.

«Надлежащие условия для проживания детей родителями не созданы. Супруги часто отсутствуют по месту жительства, ведут антиобщественный образ жизни, детей не обеспечивают.

Мать неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Семья состоит на учете в связи с неисполнением родительских обязанностей.

В июне прошлого года двух старших детей поместили в Дом ребенка. Там же оказалась и новорожденная девочка, так как мать не забрала ее из роддома.

Суд вынес решение о лишении мужчины родительских прав в отношении трех детей, а женщины — в отношении четырех детей и взыскании алиментов на их содержание.

В надзорном ведомстве отметили, что ранее в отношении родителей были возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении соцвыплат. Они незаконно получили 120 тыс. рублей после того, как дети уже были изъяты из семьи.

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Ольга Сурикова