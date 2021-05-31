В Севастополе вынесен приговор мужчине, который ударом с ноги убил человека

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, в сентябре 2019 года мужчина в пьяном виде находился ночью возле кафе «У маяка». В конфликте он нанес оппоненту удар ногой в область головы и шеи вследствие чего потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

Суд, с учетом личности злоумышленника, назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, Севастопольский городской суд приговорил мужчину к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы за убийство своего собутыльника, к которому приревновал жену. Он нанес ему 16 ножевых, а потом задушил.

Ольга Сурикова