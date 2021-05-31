В Севастополе мошенница на обещаниях оформить гражданство РФ заработала 40 млн рублей

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе лопнувшая очередная финансовая пирамида лишила миллионов десятки предпринимателей. В первой половине мая трейдер и руководитель инвестиционной компании Olymp Capital Group Георгий Каппа объявил об огромных потерях и долгах перед своими вкладчиками.

Ольга Сурикова