Город Криминал

В Севастополе мошенница на обещаниях оформить гражданство РФ заработала 40 млн рублей

31-05-2021
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А также на якобы помощи оформить недвижимость
 
Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины за совершение 31 эпизода мошенничества, сообщила прокуратура ведомства.
 

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе лопнувшая очередная финансовая пирамида лишила миллионов десятки предпринимателей. В первой половине мая  трейдер и руководитель инвестиционной компании Olymp Capital Group Георгий Каппа объявил об огромных потерях и долгах перед своими вкладчиками.

Ольга Сурикова

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