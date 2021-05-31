В Севастополе мошенница на обещаниях оформить гражданство РФ заработала 40 млн рублей

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Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины за совершение 31 эпизода мошенничества, сообщила прокуратура ведомства.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.
Напомним, в Севастополе лопнувшая очередная финансовая пирамида лишила миллионов десятки предпринимателей. В первой половине мая трейдер и руководитель инвестиционной компании Olymp Capital Group Георгий Каппа объявил об огромных потерях и долгах перед своими вкладчиками.
Ольга Сурикова