В Севастополе прошел турнир по мини-футболу «Кадетское братство»

Турнир прошел на площадке ФК Севастополь

Соревнования, организованные Севастопольским городским обществом «Динамо», Детско-Юношеской Футбольной Лигой Севастополя и Федерацией Футбола Севастополя, прошли 29 мая на площадках стадиона ФК «Севастополь»

Впервые этот турнир прошел в 2019 году на футбольном поле военно-морского кадетского корпуса. Хозяева площадки и стали первыми победителями этих соревнований. В прошлом году соревнования не проводились из-за эпидемиологической обстановки.

Участие приняли кадеты-нахимовцы, кадеты Следственного комитета, кадеты класса МВД, а также «вне конкурса» команда клуба «Капитан».

После окончания церемонии торжественного открытия соревнований, участники турнира провели полуфинальные матчи, а затем победители полуфиналов сошлись в матче за 1-2 места, а команды, которым не повезло в полуфиналах, разыграли между собой «бронзу» турнира.

По результатам матчей первую строчку заняли «нахимовцы», второе место у кадет Следственного комитета, третьими стали учащиеся кадетского класса МВД.

Специальные призы были вручены лучшим футболистам в каждой команде, а также лучшим вратарю, нападающему, и бомбардиру турнира.

Напомним, в апреле 2021 года футбольная команда «СевГУ» дебютировала в Национальной студенческой футбольной лиге.

Дмитрий Островский

Фото: Спортивный Севастополь