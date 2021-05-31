В Севастополе мужчина нанес сопернику 16 ножевых, а потом задушил

Пытался ввести следствие в заблуждение

Севастопольский городской суд приговорил мужчину к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы за убийство своего собутыльника, к которому приревновал жену, об этом сообщает пресс-служба суда.

В июле 2020 года между двумя мужчинами возник конфликт на почве ревности. Один из приятелей избил другого, приревновав к нему свою жену.

На следующий день мужчины решили уладить конфликт за распитием спиртного. Место для примирительного застолья они выбрали под железнодорожным мостом в районе Монастырского шоссе. И в этот раз между приятелями возник конфликт, в результате которого осужденный нанес своему

приятелю 16 резанных ран шеи, а затем задушил.

«После чего с целью введения правоохранительных органов в заблуждение вложил ему в руку бутылку и скрылся с места преступления. Через несколько дней он явился в правоохранительные органы и сообщил о совершении преступления», – отметили в пресс-службе.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в феврале был задержан мужчина за убийство собственной жены, которая требовала от него развода.

Ольга Сурикова