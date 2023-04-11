В Севастополе ввод в эксплуатацию проблемных домов на Степаняна и Острякова подорожает почти на 500 млн рублей

В Севастополе планируется ввести в эксплуатацию еще 5 проблемных домов по адресу Степаняна, 9а — два корпуса и три —на проспекте Генерала Острякова, 244, однако на завершение строительных работ городу могут не выделить средства.

В частности, на заседание комиссии по проблемным домам в правительстве Севастополя было сообщено, что домам на Степаняна, 9а, определен подрядчик и при финансировании госкомпании «ДОМ.РФ» будет завершаться строительство и вводиться в эксплуатацию по украинской проектной документации.

Как отметил и.о.замгубернатора Максим Жукалов, на данный момент на экспертизе находится проектная документация, а завершение строительных работ планируется в сентябре этого года.

Но в ходе обсуждения выяснилось, что экспертиза должна показать, насколько подорожает проект. Предварительно для пяти корпусов потребуется еще около 500 млн рублей. Выделенные в прошлом году на эти объекты 83 млн рублей уже израсходованы и ранее не был учтен еще целый ряд работ.

На что губернатор Михаил Развожаев ответил, что на этот год все суммы уже распределены.

«По фонду ожидать, что дополнительные средства будут выделены, шансов практически нет. Деньги фонда уже распределены на этот год», — отметил он.

Однако в капстрое подчеркнули, что представители фонда уведомлены об удорожании проекта и рассчитывают названную сумму получить на завершение строительства.

Ольга Сурикова