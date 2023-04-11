За год Волна обеспечила доступ к домашнему интернету сотням тысяч домохозяйств в Крыму

В апреле 2022 года оператор связи Волна стал провайдером домашнего интернета. Используя передовую технологию xPON, Волна обеспечивает абонентов качественным сигналом и высокой скоростью передачи данных.

На сегодняшний день технический охват подключений к домашнему интернету от Волны составляет несколько сотен тысяч домохозяйств. Ядро высокоскоростной сети позволяет прокачивать трафик объемом до 400 Гб/сек.

Всего за год было протянуто свыше 3,4 тыс. км кабеля, из них 500 км – магистральные линии.

Широкополосным доступом к интернету обеспечены как жители крупных городов Крыма, так и удаленных населенных пунктов. Волна первой зашла более чем в 50 небольших поселений и постепенно расширяет магистральные сети.

Благодаря акции «Подключи соседа» уже более 700 абонентов подключились к домашнему интернету от Волны по рекомендации своих знакомых и друзей, и получили за это бонусы — всего около 1,4 млн бонусных рублей. Также Волна запустила проект по развитию соседских сообществ. Основная цель – формирование добрых отношений среди соседей, организация субботников, развлекательных и спортивных мероприятий, праздников для детей. Задача – показать людям, что общими усилиями можно добиться много: облагородить двор, навести порядок на клумбах и придомовых территориях, разнообразить досуг и найти друзей по интересам в своем дворе.

Развитие сети домашнего интернета от Волны является самым крупным на территории полуострова, а размер инвестиций – самым масштабным. Так, до конца 2023 года оператор связи планирует удвоить технический охват подключенных домохозяйств, усилить сети 200 новыми базовыми станциями, а также модернизировать 100 существующих объектов связи. К слову, для новых абонентов Волна подготовила множество акций, которые позволят проверить нового провайдера по привлекательным условиям.