Аксенов о подготовке Крыма к украинскому контрнаступлению

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя постоянно появляющуюся информацию о подготовки Украиной контрнаступления на полуостров, заявил, что российские военные готовы к любому развитию событий.

Он отметил, что нельзя недооценивать противника, но «совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет».

Аксенов считает, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. По его словам, это не значит, что они будут использованы по своему прямому назначению, но подготовится нужно было к любому развитию событий.

«В целом же могу сказать, что наши Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, много сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно», — подчеркнул глава Крыма.

Ольга Сурикова