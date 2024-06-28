В Севастополе ввели штрафы за отказ в укрытии во время сигнала «воздушная тревога»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о свободном допуске на объекты частной собственности во время объявления сигнала воздушная тревога и нового сигнала «Внимание всем, баллистика».

За недопуск граждан в помещения предусмотрен штраф от 3-5 тысяч рублей для физлиц и от 10 до 50 тысяч рублей для юрлиц. Указ вступит в силу спустя 10 дней после опубликования.

Об этом стало известно сегодня на заседании правительства.

Напомним, накануне прошло экстренное заседание Заксобрания Севастополя, по итогам которого были озвучены ряд мер, которые будут внедряться в городе в связи с применением Украиной баллистических ракет. Среди них и введение штрафов для предпринимателей за отказ пустить граждан в помещение для укрытия во время ракетной атаки.

Ольга Сурикова

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