Сбер открыл первые стандартные полноформатные офисы в ЛНР и ДНР

Это стало завершением подготовительного этапа полномасштабного вхождения Сбера в новые регионы России

Первые четыре стандартных офиса Сбера открылись в Донецке, Луганске и Красном Луче. Все офисы работают с розничными клиентами, а отделения в Луганске и Донецке обслуживают и юридических лиц. В ближайшее время с бизнесом начнёт работать также офис в Красном Луче.

Открытие стандартных полноформатных офисов завершает подготовительный этап вхождения Сбера в новые территории, в рамках которого уже были установлены и запущены первые 73 банкомата, открыто 26 офисов в МФЦ и на площадках других партнёров, а также развёрнута группа мобильных «офисов на колёсах» из 16 специально разработанных и оборудованных микроавтобусов.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наши первые точки обслуживания в новых регионах открылись всего пару дней назад, но за это время мы обслужили уже более 3000 человек и оказали более 5000 услуг. Люди благодарят, что Сбер вернулся, и жителям Донбасса стали доступны удобные сервисы и выгодные продукты крупнейшего банка страны. Такое отношение очень ценно для нас, но накладывает особую ответственность на качество и полезность наших услуг. Мы должны дать людям и предприятиям инструменты и лучшие технологии для решения повседневных и стратегических задач, экономии времени и денег; обеспечивать поддержку динамичного развития экономики и социальной сферы новых регионов».

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Наши офисы — это больше, чем просто отделение банка. Это пространство, в котором посетители получают уникальный пользовательский опыт, объединяющий лучшие практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом. В новых стандартных полноформатных отделениях клиентам доступен весь перечень продуктов и услуг Сбера. В них жители могут оформить дебетовые и кредитные карты, ипотечный или потребительский кредит, страховые услуги, открыть вклад, обменять валюту (в том числе гривну), подключить приложения Сбера, оформить подписку СберПрайм и т. д. Отделения также оснащены банкоматными зонами. Мы благодарны за поддержку и уверены, что наша работа принесёт незабываемые положительные эмоции и уверенность в завтрашнем дне каждому жителю Республики».