В Севастополе собственников кафе и магазинов будут штрафовать за отказ в укрытии во время воздушной тревоги

В Севастополе собственников магазинов, кафе, ресторанов обяжут пускать людей во время сигнала воздушной тревоги. В случае выявления случаев отказа последуют штрафы, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире СТВ.

«Будут предусмотрены значительные штрафные санкции по таким случаям. Потому что здесь, естественно, ситуация, которая требует отдельного понимания со стороны владельцев», — отметил губернатор.

Также он отметил, что рассматривается возможность во время каникул использования для укрытий школ, но пока это только предложение.

«И школы мы сейчас обсуждаем, но там есть разное мнение, но в каникулярный период охрана должна тоже будет людей пускать, потому что в школу бывает оптимально быстрее всего добраться», — считает Развожаев.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова

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