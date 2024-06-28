В Севастополе директор школы №20 уволена в связи с утратой доверия

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что в непосредственном подчинении у директора школы № 20 работал ее супруг. Руководствуясь утратившими силу нормативными актами, она выплачивала ему премии как педработнику и начисляла баллы эффективности работы педагогов, хотя его должность не была связана с осуществлением преподавательской деятельности.
Прокурор района внес и.о. директора Департамента образования и науки Севастополя представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.
По результатам его рассмотрения директор школы уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
Напомним, в Севастополе уволили чиновницу из-за конфликта интересов. Она дала заработать зятю.
Ольга Сурикова
Фото: школа №20 в Севастополе/vk.con