В Севастополе введен в эксплуатацию долгострой на Маринеско

В Севастополе введен в эксплуатацию 10-этажный долгострой на ул. Маринеско, 9А. Наконец-то восстановлены жилищные права более 70 пайщиков.

«В ходе выездных приемов пайщикам даны разъяснения о составе и порядке подготовки документации, требующейся для ввода объекта в эксплуатацию, а руководителям структурных подразделений Правительства Севастополя и ПАО «Севастопольгаз» рекомендовано оказать содействие кооперативу в формировании необходимого пакета документов», — уточнили в пресс-службе прокуратуры города.

Напомним, ранее в Севастополе после вмешательства прокуратуры введен в эксплуатацию многоквартирный дом улице Горпищенко и восстановлены жилищные права десяти семей.

Ольга Сурикова