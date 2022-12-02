Прокуратура Севастополя понудила департамент архитектуры ввести в эксплуатацию дом

В Севастополе после вмешательства прокуратуры введен в эксплуатацию многоквартирный дом улице Горпищенко и восстановлены жилищные права десяти семей.

Установлено, что потребительским кооперативом «ЖСК «Реана» шло возведение 10-ти квартирного жилого дома по ул. Горпищенко, 100.

«В сентябре 2022 года кооператив обратился в Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя с заявлением о выдаче разрешения на ввод здания в эксплуатацию, однако получил отказ ввиду отсутствия актов технологического присоединения к инженерным сетям», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Уточняется, что заявление кооператива рассмотрено с нарушением установленного 5-дневного срока. По информации ведомства, отказ кооперативу являлся необоснованным, поскольку в ресурсоснабжающих организациях имеются необходимые документы.

Прокуратура внесла директору Департамента архитектуры представление и возбудила в отношении должностного лица указанного органа власти дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры кооперативу выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию. А виновное лицо департамента заплатит штраф в 3 тыс. рублей.

Ольга Сурикова