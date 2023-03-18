В Центре «Мой бизнес» для предпринимателей Севастополя провели обучение по программе «Трансформация бизнес-идеи. Как идею превратить в бизнес»

Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В онлайн курсе приняли участие свыше 30 человек. В течение четырех дней с ними преподаватели и эксперты не только делились ценными знаниями и собственным опытом, но и давали слушателям конструктивную обратную связь.

Основным спикером программы выступила Ольга Офицерова — предприниматель с 30-летним стажем и опытом создания и ведения бизнеса в разных сферах экономики. Она рассказала как:

— анализировать деятельность своего бизнеса в нынешних реалиях,

— видеть зоны роста и новые направления,

— принимать решения об изменениях в организации – закрыть, переориентировать, с целью запуска нового перспективного направления или развивать действующей проект,

— понимать клиента и формировать ценностное предложение под его потребности

— создавать востребованный продукт/услугу с минимальными издержками

— видеть типичные ошибки, правильно планировать ресурсы и управлять рисками

— строить успешные бизнес-модели для доходного бизнеса

— использовать все каналы сбыта

— финансовому и маркетинговому планированию.

В рамках курса слушателям специалисты Центра «Мой Бизнес» Севастополя рассказали и о государственных и частных мерах поддержки субъектов МСП: грантах, субсидиях, франшизах, а также — других формах развития через дополнительное финансирование и инвестирование.

По итогам обучающей программы спикер Ольга Офицерова поделилась с участниками знаниями по определению своей ниши, привлечению клиентов, формированию высокого покупательского спроса, созданию востребованного продукта или услуги.

По завершении обучающей онлайн-программы все участники получили сертификаты.

Мероприятие проводилось в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»