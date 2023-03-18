Объем финансирования развития Крыма и Севастополя уже превысил 1,6 трлн руб

Объем финансирования на развитие Крыма и Севастополя превысил 1 триллион 600 миллиардов рублей, начиная с 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическому развитию полуострова.

«При чем большую часть этих средств мы уже выделили. В том числе, более 116 миллиардов рублей только в прошлом 2022 году», — подчеркнул президент.

Он добавил, что сегодня эти инвестиции приносят реальную отдачу и работают на развитие регионов. И за несколько лет введены в эксплуатацию сотни важных объектов.

«В том числе опорные, узловые, с точки зрения всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею ввиду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается. И уверен этот процесс, эта работа будет завершена в срок», — отметил Путин.

Президент еще раз акцентировал внимание на том, что в Крыму и Севастополе активно развиваются дорожные сети, коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, а также открываются новые спортивные комплексы, школы и детские сады.

Читайте также: Как в Севастополе отметят годовщину воссоединения с Россией

Ольга Сурикова

Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста