В Севастополе все же не будет праздничного салюта

В связи с высоким уровнем террористической опасности в Севастополе не состоится, анонсированный ранее и.о. министра обороны Сергеем Шойгу, праздничный салют.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В связи с действием в Севастополе высокого («желтого») уровня террористической опасности праздничные салюты 9 мая 2024 года с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Севастополя проводиться не будут. Уверен, что жители Города-Героя с пониманием отнесутся к этому решению», — уточнил градоначальник.

Напомним, о том, что салют будет проведен стало известно сегодня утром. Соответствующий приказ подписал и. о. министра обороны Сергей Шойгу.

В приказе сказано, что праздничные салюты будут проведены с участием воинских частей Вооруженных Сил РФ. Они состоятся в городе-герое Москве, а также в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (бывшем Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, и в других городах, где размещены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Фото: Юрий Югансон