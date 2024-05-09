В Севастополе прошла акция «Цветущая георгиевская лента»

Сегодня на территории храма преподобного Сергия Радонежского прошла ежегодная акция «Цветущая Георгиевская лента» в память о тех, кто не вернулся с фронта, отдав жизнь за наше будущее, в благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, тем, кто поднимал страну из послевоенной разрухи.

Георгиевская лента – символ доблести, проявленной нашими отцами и дедами в боях с врагами Отечества.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 9 мая совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Богослужение возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Был отслужен Благодарственный молебен, после чего все вышли на улицу, где была высажена цветущая георгиевская лента.

В мероприятии принял участие вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

«Я уже не первый раз принимаю участие в этой замечательной акции. Благодарен севастопольскому благочинному отцу Сергию Халюте и настоятелю храма преподобного Сергия Радонежского отцу Виталию Капелюшко за приглашение. День Победы – это главный, самый важный праздник для нашей страны. А для Севастополя это двойной праздник, ведь сегодня мы отмечаем и День освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Уверен, что это замечательная традиция высаживания бархатцев в форме георгиевской ленты будет продолжаться из года в год», — отметил Журавлев.

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая