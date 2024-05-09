Путин распорядился преобразовать 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию

На встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО, президент России Владимир Путин объявил о преобразовании 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в дивизию из-за увеличения численности соединения до 11 тысяч человек. Генерал-майор Олег Власов, командир бригады, сообщил главе государства, что в начале специальной военной операции в бригаде было всего 2,5 тысячи бойцов, но сейчас в нее включено 19 новых боевых подразделений, их общее число составляет 11 365 человек.

По словам Путина, вчера обсуждал это с высшим командованием, а также с министром обороны. В прошлом году бригада с численностью 3 тысячи человек превратилась в дивизию с более чем 11 тысячами военнослужащих. Важно двигаться вперед по этому пути. Необходимо преобразовать бригаду в дивизию и реорганизовать все структуры управления. Именно так мы и сделаем, — поделился своими мыслями президент России.

В 1967 году была создана 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. За участие в операции в Сирии в 2016 году она была награждена орденом Жукова.

В 2018 году президент России присвоил ей звание «гвардейская» в связи с героизмом и смелостью в условиях вооруженных конфликтов, а также за заслуги в мирное время.

В районе населенного пункта Работино в Запорожской области бойцы бригады продемонстрировали выдающиеся качества во время специальной военной операции, особенно в Мариуполе. За свои подвиги, проявленные в 2023 году, Путин наградил бригаду Орденом Ушакова, отметив мужество, отвагу и героизм бойцов.