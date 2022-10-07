Экс-начальник отдела «Парки и скверы» осужден за халатность

В Севастополе должностное лицо ГБУ «Парки и скверы» признано виновным в халатности при приемке работ по ремонту сквера им. Ивана Голубца.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела административно-строительного контроля ГБУ «Парки и скверы». Он признан виновным в халатности.

«В 2020 году ГБУ «Парки и скверы» с коммерческой организацией заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сквера им. Ивана Голубца в г. Севастополе стоимостью более 41,6 млн рублей. При выполнении работ подрядчик значительно занизил объемы используемых при благоустройстве сквера строительных материалов, однако подсудимый, будучи должностным лицом учреждения-заказчика, не проверил фактическое исполнение строительных работ и подписал акты об их приемке в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Стоимость оплаченных, но фактически не выполненных работ составила более 1,5 млн рублей.

Ленинский районный суд назначил сотруднику ГБУ наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 1 год.

Уголовное дело по обвинению в мошенничестве представителя подрядчика выделено в отдельное производство. 1,5 млн рублей в настоящее время возвращены как сумма, излишне полученная по контракту.

Ольга Сурикова

Фото: Ольга Кузнецова

