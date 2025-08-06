Ордена, медали и два кортика —на что позарился вор в Севастополе

Кражу семейных реликвий родственника фронтовиков в кратчайшие сроки раскрыли оперативники из уголовного розыска УМВД России по Севастополю. Задержан подозреваемый – ранее неоднократно судимый местный житель.

Предварительно установлено, что в ночное время он через открытую дверь зашел в квартиру на первом этаже, где спал хозяин.

Фигурант похитил мобильный телефон и семейные реликвии, которые оставили фронтовики – отец и тесть потерпевшего. Это ордена, медали и два кортика.

Среди наград – два ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, медали «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги».

Оказалось, что мать задержанного ухаживает за хозяином обворованной квартиры.

Похищенное мужчина сбыл в ближайший антикварный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Сыщики также выяснили, что он подозревается в еще одном преступлении – краже мобильного телефона у случайного знакомого в парке.

Ордена, медали, кортики и мобильные телефоны изъяты и возвращены законным владельцам.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Решается вопрос о квалификации действий скупщика как незаконного приобретения государственных наград.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео УМВД России по Севастополю