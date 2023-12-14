В Севастополе впервые за десятилетие пройдет международный турнир по боксу

Титулованные севастопольские боксеры встретятся на ринге со спортсменами из дружественных стран, например, Ирана. Международный вечер бокса состоится в Севастополе 24 декабря в 17:30 в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Шевченко.

«Мы в Иране, уже давно под санкциями и прекрасно знаем, на сколько сложно организовать международный турнир в этих условиях. Мы сразу, без сомнений, откликнулись на предложение наших друзей в Севастополе и хотим их поддержать своим участием в турнире. Спорт должен быть вне политики, спорт объединяет людей всего мира», — рассказал руководитель спортивной делегации Ирана Аразм Хонорджу.

Наш город представят: мастера спорта международного класса Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян. Городские власти отмечают, что с момента воссоединения Севастополя и Крыма с Россией международные бои в городе не проводились.

Напомним, севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина выиграла второй поединок на Первенстве мира по боксу.